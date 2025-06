DFB-Frauen vor der Europameisterschaft: Die letzten Härtefälle für den finalen Kader sorgen für Diskussionen

Am Donnerstag gibt Christian Wück den Kader der DFB-Frauen für die Europameisterschaft bekannt. Welche Überraschungen und Streitfälle drohen?

Christian Wück stand zuletzt in der Kritik. Kommunikation, so der Vorwurf, sei bisher nicht seine Stärke gewesen. Rund um Lena Oberdorf und die eine oder andere erfahrene Spielerin gab es mindestens leichte Unruhe. Das immer noch beste Mittel dagegen sind Ergebnisse. Die hat der Bundestrainer in der Nations League beeindruckend geliefert.

Jetzt aber geht es zur Europameisterschaft, für die er am Donnerstag seinen Kader vorstellt – was im Land der 80 Millionen Bundestrainer und Bundestrainerinnen abermals für Zündstoff sorgen könnte. Welche Streitfälle und Überraschungen könnte es geben?