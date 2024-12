"Ein geiles Gefühl!" Deutschlands U21-Nationalmannschaft sichert sich das EM-Ticket - Maximilian Beier trifft, Paul Wanner schmort lange auf der Bank

Die deutsche U21-Auswahl hat sich durch ein 2:1 gegen Bulgarien vorzeitig für die EM im kommenden Jahr qualifiziert.

Während Antonio Di Salvo noch sichtlich erleichtert mit seinen Spielern auf dem Rasen abklatschte, hallte der Partyhit Major Tom bereits lautstark durch das Regensburger Stadion: Die deutsche U21-Nationalmannschaft hat sich nach einem Nervenkrimi vorzeitig für die Europameisterschaft im kommenden Jahr qualifiziert.

Das Team von Di Salvo gewann sein vorletztes Qualifikationsspiel gegen Bulgarien mit 2:1 (1:1) und sicherte sich als Erster der Gruppe D sein Ticket für die Endrunde im Juni 2025 in der Slowakei.

"Es war ein sehr schönes Spiel, Bulgarien hat es sehr gut gemacht", sagte Siegtorschütze Nick Woltemade im Anschluss bei ProSieben Maxx: "Schlussendlich sind wir einfach erleichtert, ein geiles Gefühl."

Der Dortmunder Maximilian Beier (9.) und Woltemade vom VfB Stuttgart (66., Foulelfmeter) trafen für den dreimaligen Europameister, der zum siebten Mal in Folge an einer EM teilnehmen wird.

In der Slowakei dürfte vor allem Di Salvo, unter dessen Führung die DFB-Elf im vergangenen Jahr schon in der Gruppenphase gescheitert war, auf Wiedergutmachung aus sein. Nikola Ilijew (37.) war am Freitag für Bulgarien nur der zwischenzeitliche Ausgleich gelungen.