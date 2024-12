Höchster Sieg unter Julian Nagelsmann und fünf verschiedene Torschützen! Deutschland zerlegt Ungarn zum Auftakt der Nations League

Julian Nagelsmann hat die Fans mit der deutschen Fußball-Nationalmannschaft beim Aufbruch in die Zeitenwende gleich wieder verzaubert. Die DFB-Auswahl mit dem neuen Kapitän Joshua Kimmich weckte beim mitreißenden 5:0 (1:0) zum Auftakt der Nations League gegen Ungarn wie im EM-Sommer riesige Begeisterung und machte jede Menge Lust auf den langen Weg zur WM.

Der höchste und erst vierte Sieg der wie entfesselt auftretenden deutschen Elf im 17. Spiel in der Nationenliga hätte sogar noch deutlicher ausfallen können.

64 Tage nach dem herzzerreißenden Aus bei der Heim-EM gegen Spanien riefen Fanliebling Niclas Füllkrug (27.), die Zauberfüße Jamal Musiala (58.) und Florian Wirtz (66.) sowie Joker Aleksandar Pavlovic (77.) und Kai Havertz (81., Foulelfmeter) mit tollen Toren beste Turniererinnerungen wach. Havertz scheiterte überdies zweimal an der Latte (33./72.).

Marc-Andre ter Stegen, die neue Nummer 1 im deutschen Tor, wurde bei der überaus konzentrierten Leistung kaum geprüft. Im Klassiker gegen die Niederlande am Dienstag (20.45 Uhr/RTL) in Amsterdam kann das DFB-Team seine Ambitionen auf den erstmaligen Einzug in die K.o.-Runde untermauern.

"Schon die erste Halbzeit war sehr gut. Dass wir dann so aus der Pause kommen, war nicht zu erwarten", sagte Kimmich im ZDF. "So souverän zu starten, mit so einer Ernsthaftigkeit, da bin ich stolz auf die Mannschaft", ergänzte Füllkrug und hob zwei Kollegen hervor: "Als Flo und Jamal noch mal richtig Lust bekommen haben - das war ein Genuss zu sehen. Wir sind echt glücklich, die beiden in der Truppe zu haben, das ist ein Geschenk."

49.235 Zuschauer in der ausverkauften Merkur Spiel-Arena sahen einen echten Neustart: Nach den Rücktritten von Manuel Neuer, Ilkay Gündogan, Toni Kroos und Thomas Müller fehlte die Erfahrung von 451 Länderspielen. Die Startelf kam vor dem Anpfiff auf nur 345 Einsätze, davon gingen allein 91 auf das Konto von Captain Kimmich. Bundestrainer Nagelsmann wandte es ins Positive: Der Umbruch, sagte er im ZDF, sei "eine große Chance für alle Beteiligten".