Deutschland vs. Ukraine heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt das Testspiel vom DFB-Team im TV und Livestream?

Deutschland und die Ukraine stehen sich heute in einem Testspiel für die bevorstehende EM gegenüber. Wir zeigen Euch, wie Ihr die Partie live im TV und Livestream mitverfolgen könnt.

In nicht einmal zwei Wochen geht es bei der EM in Deutschland so richtig zur Sache. Um sich noch einmal richtig vorzubereiten, bestreitet die deutsche Nationalmannschaft zwei Testspiele.

Das erste der beiden steigt am heutigen Montag (3. Juni) im Max-Morlock-Stadion in Nürnberg gegen die Ukraine. Der Anpfiff ist für 20.45 Uhr angesetzt.

Am 7. Juni trifft das DFB-Team dann auf Griechenland.