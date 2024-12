Deutschland U17 vs. Spanien U17 1:0: DFB-Team steht nach leidenschaftlicher Leistung im Halbfinale

Die deutsche U17-Nationalmannschaft hat sich bei der WM in Indonesien ins Halbfinale gekämpft. Der Europameister bezwang Spanien in einem intensive...

Die deutsche U17-Nationalmannschaft hat sich bei der WM in Indonesien ins Halbfinale gekämpft. Der Europameister bezwang Spanien in einem intensiven Spiel mit 1:0 (0:0). BVB-Stürmer Paris Brunner sorgte bei extremer Hitze in Jakarta mit einem Foulelfmeter in der 64. Minute für die Entscheidung. Im Halbfinale am Dienstag, 28. November (09.30 Uhr MEZ/Sky Sport News), trifft Deutschland auf Argentinien, das 3:0 (1:0) gegen Titelverteidiger Brasilien gewann.