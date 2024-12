Deutschland vs. Niederlande, Nations League heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt DFB-Team im TV und Livestream?

Deutschland trifft heute in der Nations League auf die Niederlande. Wer die Begegnung live überträgt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Das DFB-Team muss am heutigen Montag, den 14. Oktober, in der Nations League gegen die Niederlande antreten. Das Gruppenduell am 4. Spieltag wird um 20.45 Uhr in der Allianz-Arena in München angepfiffen.

SPOX verrät Euch, wer die Begegnung zwischen Deutschland und den Niederlanden heute live im TV und Livestream überträgt.