Deutschland vs. Italien im Viertelfinale der U21 EM heute live im Free-TV sehen: Wer zeigt / überträgt das DFB-Team im TV und Livestream?

Das deutsche U21-Nationalteam muss heute im Viertelfinale der EM gegen Italien ran. Wo Ihr das Spiel live verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Bei der U21 EM in der Slowakei treten die DFB-Junioren am heutigen Sonntag, 22. Mai, um 21 Uhr gegen Italien an. Das Team von Trainer Antonio Di Salvo konnte alle Gruppenspiele gewinnen und sich souverän den ersten Platz sichern. Die Italiener blieben auch ungeschlagen, jedoch reichte es gegen Spanien nur zu einem Unentschieden und den zweiten Platz.

Wo das Spiel im TV und Livestream übertragen wird, lest Ihr in diesem Artikel.