Deutschland vs. Frankreich im Halbfinale der U21 EM heute live im Free-TV sehen: Wer zeigt / überträgt das DFB-Team im TV und Livestream?

Wer zeigt das Halbfinale der U21 EM zwischen Deutschland und Frankreich? SPOX hat alle Infos?

Die Europameisterschaft der U21 Teams geht in die heiße Phase - mit dabei: der deutsche Nachwuchs. Nach einem knappen 3:2-Sieg gegen Italien hat es die Mannschaft von Trainer Antonio Di Salvo in die Runde der letzten vier geschafft und ist somit nur noch einen Schritt vom Endspiel entfernt. Die Hürde könnte allerdings kaum größer sein und heißt Frankreich. Gegen den ewigen Rivalen muss eine Topleistung her, um Mittwochabend den Traum vom Titel aufrechtzuerhalten.

Wo Ihr das Spiel live verfolgen könnt, erfahrt Ihr bei SPOX!