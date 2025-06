Deutschland vs. England, U21 EM heute live im Free-TV sehen: Wer zeigt / überträgt das DFB-Team bei der Europameisterschaft im TV und Livestream?

Die deutsche U21 misst sich heute bei der EM mit England. Wie Ihr die Partie live im TV und Livestream verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Im Rahmen der U21-Europameisterschaft in der Slowakei bestreitet die deutsche Nationalmannschaft am heutigen Mittwoch, den 18. Juni, ihr letztes Gruppenspiel gegen England. Anpfiff ist um 21 Uhr im Stadion Pod Zoborom in Nitra.

Es ist das Duell des Ersten gegen den Zweiten: Das Team von Bundestrainer Antonio Di Salvo führt die Tabelle der Gruppe B mit zwei Siegen aus zwei Spielen an. England hingegen hat bislang vier Punkte gesammelt.