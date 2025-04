Deutschland, Vorbereitung Nationalmannschaft bei der EM: Termine, Zeitplan, Spiele, Gegner, Ort, Trainingslager, Übertragung DFB-Team im Free-TV und Livestream

Die deutsche Nationalmannschaft plant Großes bei der bevorstehenden Heim-Europameisterschaft. Termine, Zeitplan, Spiele, Gegner, Ort, Trainingslager, Übertragung DFB-Team im Free-TV und Livestream - alles, was Ihr zum DFB-Team müsst, gibt es hier bei SPOX.

Das DFB-Team will nach drei schwachen Turnieren in Folge auf internationaler Ebene wieder an Relevanz gewinnen und um Titel kämpfen. Welcher Zeitpunkt wäre dafür besser als eine EM im eigenen Land? Zum zweiten Mal seit 1988 ist Deutschland Gastgeber einer EM, sie wird am 14. Juni eröffnet und am 14. Juli beendet.

Alles, was Ihr in Bezug auf das DFB-Team bei der EM wissen müsst, erklärt SPOX im folgenden Absatz.