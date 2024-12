Deutschland, offizielle Aufstellungen DFB-Team gegen Niederlande: Mit dieser Startelf könnte Julian Nagelsmann spielen lassen

Das DFB-Team muss am Dienstag in der Nations League gegen die Niederlande ran. Wir blicken auf die offiziellen Aufstellungen der beiden Mannschaften.

Nach dem 5:0-Kantersieg gegen Ungarn am vergangenen Samstag geht es für die deutsche Nationalmannschaft am Dienstag (10. September) in der Nations League weiter mit einem Duell gegen Nachbar Niederlande.