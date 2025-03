Die deutsche U21-Nationalmannschaft trifft heute auf Spanien. SPOX verrät Euch, wer das Testspiel live im TV und Livestream überträgt.

Am heutigen Dienstag, den 25. März, bestreitet die deutsche U21-Nationalmannschaft ein Testspiel gegen die Nachwuchsauswahl aus Spanien. Die Partie startet um 20.30 Uhr im Merck-Stadion am Böllenfalltor in Darmstadt.

Hier bei SPOX erfahrt Ihr, wer das Testspiel live zeigt.