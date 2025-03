Die deutsche U21-Nationalmannschaft testet vor der anstehenden EM gegen die Slowakei. Alle Infos zur Übertragung im TV und Livestream gibt es hier.

Die deutsche U21-Nationalmannschaft geht in die entscheidende Phase der Vorbereitung auf die Europameisterschaft und bestreitet am heutigen Freitag, den 21. März, ein Testspiel gegen die Slowakei. Anpfiff im Štadión Antona Malatinského in Trnava ist um 18 Uhr.

SPOX verrät Euch, wo Ihr das Spiel live sehen könnt.