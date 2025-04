Deutschland, Preise Trikots für die EM 2024: Was kosten die Jerseys vom DFB-Team?

Für die anstehende Heim-EM 2024 hat die deutsche Nationalmannschaft ihre Trikots vorgestellt. Hier erfahrt Ihr, wie viel Geld ihr für die neuen DFB-Jerseys auf den Tisch legen müsst.

Zusammen mit Ausrüster Adidas hat die deutsche Nationalmannschaft am Donnerstag ihre Trikots für die Europameisterschaft 2024 im kommenden Sommer präsentiert. Das Heimtrikot ist - wenig überraschend - typisch weiß, doch das Auswärtsshirt überrascht in Pink und Lila.

"Das neue Heimtrikot erscheint in einem traditionellen Weiß mit einem markanten Farbverlauf über die Schulterpartien, der die Farben der deutschen Nationalflagge und die Optik eines Adlerflügels vereint", erklärte Adidas und ergänzte: "Das neue Auswärtstrikot hingegen überrascht mit einem unerwarteten frischen Design, das für die neue Generation an deutschen Fußballfans und die Vielfalt des Landes steht."

Die Trikots, in denen ab sofort auch das Frauen-Team spielen wird, haben ihre Premiere bei den Länderspielen in Lyon gegen Frankreich (23. März) und in Frankfurt gegen die Niederlande (26. März). Weil die Franzosen ihr neues Trikot ebenfalls präsentieren wollen, wird Deutschland in Lyon im Heimtrikot spielen, im folgenden Heimspiel kommt dann kurioserweise das Auswärtstrikot zum Einsatz.