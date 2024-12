Deutschland, Kader DFB-Team Nations League: Warum sind Antonio Rüdiger und Leroy Sané nicht dabei?

Deutschland bestreitet seine ersten beiden Spiele in der UEFA Nations League, nominiert hat Julian Nagelsmann natürlich eine Menge EM-Spieler. Nicht mit an Bord sind Antonio Rüdiger und Leroy Sané. Warum? Das verrät SPOX.

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft steigt am heutigen Samstag, dem 7. September, gegen Ungarn in die Nations League ein. Antonio Rüdiger und Leroy Sané werden um 20.45 Uhr in der Merkur Spiel-Arena aber nicht dabei sein. Gleiches gilt für die Partie am Dienstag gegen die Niederlande.

Warum das so ist? SPOX klärt auf.