Deutschland, Kader für die Frauen EM: Warum ist Lena Oberdorf vom FC Bayern München nicht beim DFB-Team dabei?

Warum steht Lena Oberdorf nicht im Aufgebot der DFB-Frauen? SPOX klärt über die Kapitänin der Nationalelf auf!

Am Dienstag, den 02. Juli 2025, startet die EM der Frauen in der Schweiz. Zum Auftakt wird es mit Island gegen Finnland ein rein nordisches Duell geben, während die Eidgenossinen als gastgebendes Team um 21 Uhr gegen Norwegen ins Turnier starten. Auch die DFB-Frauen sind erneut mit von der Partie und gehören aufgrund des Status als Rekordsieger und Finalist der vergangenen Euro zu den Topfavoriten auf den Titel. Die deutsche Elf wird ihr erstes Match am Freitag gegen Polen bestreiten.

Warum Kapitänin Lena Oberdorf im Kader der Nationalmannschaft fehlt, erfahrt Ihr bei SPOX!