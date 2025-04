Deutschland, Kader der Nationalmannschaft: Wie viele Spieler darf Julian Nagelsmann für die EM nominieren?

Bis zur EM 2024 ist es nicht mehr lange. SPOX blickt auf den potenziellen Kader, den Bundestrainer Julian Nagelsmann nominieren könnte und beantwortet die Frage nach der Größe des EM-Kaders.

Etwas mehr als einen Monat müssen Fußballfans auf das Highlight des Jahres, die Europameisterschaft in Deutschland, noch warten. Am 14. Juni ist es so weit und in München wird das Turnier mit dem Spiel der Gruppe A zwischen Deutschland und Schottland eröffnet.

Doch bevor es auf dem Rasen losgehen kann, müssen zuerst einmal die Kader für das Turnier benannt werden. Bis zum 7. Juni hat Bundestrainer Julian Nagelsmann Zeit, um die Spieler der Europäischen Fußball-Union (UEFA) zu melden. Doch wie groß darf der Kader überhaupt sein?

SPOX liefert im folgenden Absatz die Antwort.