"Deutschland hat ihm gegenüber versagt": Matthias Sammer kritisiert Umgang mit Fußball-Legende

Matthias Sammer hat sich am ersten Todestag von Franz Beckenbauer mit deutlichen Aussagen zu Wort gemeldet.

Matthias Sammer sieht den Umgang mit dem mittlerweile verstorbenen Franz Beckenbauer im Zuge der "Sommermärchen-Affäre" extrem kritisch. "Es ist für mich nicht mehr wiedergutzumachen, was wir ihm angetan haben", sagte der 57-Jährige dem Nachrichtenportal t-online.de: "Wir alle haben Franz Beckenbauer vorgeschickt und alle wussten, mit welchem dubiosen System, welchen Anforderungen, die dieses FIFA-Konzil in sich trägt, er es am Ende zu tun haben würde."