Deutschland, Fahrplan bis zur EM: Testspiele, Termine, Zeitplan, Spielplan, Übertragung DFB-Team im Free-TV und Livestream

Nicht mehr lange bis zum Start der EM 2024 in Deutschland. Testspiele, Termine, Zeitplan, Spielplan, Übertragung DFB-Team im Free-TV und Livestream - hier gibt es die Infos zum genauen Fahrplan der deutschen Nationalmannschaft.

Am 14. Juni wird in Deutschland die 17. Fußball-Europameisterschaft eröffnet. Bis dahin ist allerdings noch ein bisschen Zeit. Die meisten Fragen in Bezug auf die Vorbereitungsphase wurden bereits beantwortet. SPOX liefert Euch die Antworten.