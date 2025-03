Deutschland bei Final Four live sehen, Übertragung DFB-Team: Wer zeigt / überträgt die Spiele der deutschen Nationalmannschaft beim Finale der Nations League im TV und Livestream?

Das DFB-Team hat es ins Final-Four-Turnier der Nations League geschafft. Hier erfahrt Ihr, wo Ihr die Finalspiele live verfolgen könnt.

Ein spektakuläres 3:3-Unentschiden reichte im Rückspiel gegen Italien aus, damit die deutsche Nationalmannschaft zum ersten Mal ins Final Four der Nations League einzieht. Dort trifft das DFB-Team nun auf Portugal um Superstar Cristiano Ronaldo. Die Partie steigt am 4. Juni. Im zweiten Halbfinale am 5. Juni treffen Titelverteidiger Spanien und Frankreich aufeinander.

Das komplette Final-Four-Turnier findet in Deutschland statt. So steigen Spanien gegen Frankreich und das Spiel um Platz 3 in der MHP-Arena in Stuttgart. Deutschland gegen Portugal sowie das Turnierfinale am 8. Juni gehen in der Münchner Allianz Arena über die Bühne.

Doch wo lassen sich all diese Spiele überhaupt verfolgen? SPOX hat im folgenden Absatz die Antwort.