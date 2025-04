"Der Weg, den wir gehen wollen": Eintracht Frankfurt trotzig nach bitterem Aus in der Europa League gegen Tottenham

Frankfurts Europapokal-Traum platzt trotz bester Möglichkeiten. Dino Toppmöller ist dennoch stolz, die Brust vor dem Saisonendspurt breit.

Als die europäische Reise beendet war, wurde Dino Toppmöller philosophisch. "Am Ende", stellte der geknickte Trainer von Eintracht Frankfurt fest, "gehören Niederlagen dazu. Sie sind nicht das Gegenteil von Erfolg, sie sind Teil des Erfolgs." Den Halbfinal-Einzug in der Europa League verpasste seine Eintracht zwar um Haaresbreite, aber: "Mein Motto ist: Come back stronger."