Der vielleicht schlechteste Spieler der Premier League! Hochstapler landete mit irrem Trick in England

Ali Dia ist in die Fußballgeschichte eingegangen - jedoch nicht auf positive Art und Weise. Nachdem er sich als Cousin des Ballon-d'Or-Siegers George Weah ausgegeben hatte, gelang es ihm 1996, in die Premier League zu wechseln.

Der Schotte Graeme Souness, der damals noch nicht als mürrischer TV-Experte, sondern als Trainer des FC Southampton tätig war, erhielt einen Anruf von einem Mann, der behauptete, Weah zu sein. Das Problem: Es war gelogen.

Die Stimme am anderen Ende der Leitung empfahl Souness einen Transfer von Dia. So wurde der Senegalese zum vielleicht schlechtesten Spieler, den die Premier League je gesehen hat.

Der Deal mit Ali Dia

Souness war nicht der einzige Trainer, der einen Anruf von dem unbekannten Mann erhielt, der behauptete, Weah zu sein. Harry Redknapp, damals bei West Ham, berichtete, dass er eine ähnliche Empfehlung am Telefon bekommen hatte.

"Er rief mich auf dem Trainingsplatz an - es war George Weah", erinnerte sich der Engländer. "Er rief an und sagte: 'Mein Cousin, guter Spieler, ich habe euer Team gesehen, ihr seid ein gutes Team, aber ihr braucht einen Torjäger'. Ich sagte: 'Oh ja, okay George, schön'. Ich dachte, es sei ein Scherz." Redknapp entschied sich deshalb logischerweise gegen einen Vertrag für Dia.