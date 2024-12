Der Top-Kandidat hat erst kürzlich verlängert! Diese Trainer könnten bei Manchester United auf Erik ten Hag folgen

Erik ten Hag ist Geschichte auf der Bank von Manchester United. Hier kommen seine möglichen Nachfolger.

Nun ist es passiert: Nach einer weiteren bitteren Niederlage von Manchester United wurde Trainer Erik ten Hag entlassen. Das 1:2 bei West Ham United am Sonntag war zu viel für die Verantwortlichen der Red Devils.

Es war wohl die berühmte Pleite zu viel für den Niederländer, auch wenn der Coach das Team seit seinem Amtsantritt 2022 auch zu zwei Triumphen in den Pokal-Wettbewerben geführt hat.

Nach dem historisch schlechten Abschneiden mit dem achten Platz in der Premier League in der vergangenen Saison tat sich United auch in der laufenden Spielzeit wieder äußerst schwer und hat aus den ersten neun Liga-Spielen nur elf Punkte geholt.

Doch wer könnte ten Hags Nachfolger werden? SPOX nimmt alle Kandidaten unter die Lupe, die mit einem Wechsel ins Old Trafford in Verbindung gebracht werden.