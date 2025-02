Der neue Sergio Ramos und "Galactico" Mbappe: Real Madrids Transferstrategie geht 25 Jahre später auf - Manchester City braucht Neustart ohne Guardiola

Mbappé-Show, historisches Pep-Aus und ein neuer Stern über dem Bernabéu: Die Erkenntnisse zum Topspiel zwischen Real Madrid und Manchester City.

Real Madrid demütigt Manchester City und zeigt im Rückspiel, dass es in diesem Playoff-Duell zwischen den beiden Schwergewichten derzeit nur einen Topklub gibt. Mit dem 3:1 checkt Kylian Mbappé endgültig in Madrid ein. Er und ein neuer Stern am Bernabeu erfüllen einen Traum von Präsident Florentino Perez 25 Jahre später. Und Manchester City benötigt dringend einen Neustart - ohne Pep Guardiola und sogar mit einem deutschen Star? Die Erkenntnisse zum Champions-League-Duell.