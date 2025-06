Kürzlich tauchte in der Türkei das Gerücht auf, Galatasaray interessiere sich für den Mittelfeldstrategen. Jetzt gibt es neue Infos aus England.

Trennen sich die Wege von Ilkay Gündogan und Pep Guardiola bald zum zweiten Mal und dann wohl für immer? Wie der Guardian jedenfalls berichtet, sei an den Gerüchten um ein Interesse am 34-Jährigen seitens Galatasaray was dran und zudem Manchester City bereit, seinen verdienten Spieler ziehen zu lassen.

