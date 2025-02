Der Nachfolger steht angeblich schon fest: Trainerbeben bei Hertha BSC?

Das könnte es gewesen sein: Bei Hertha BSC bahnt sich ein Trainerwechsel an.

Hertha BSC schlittert nach der nächsten Pleite bei Fortuna Düsseldorf immer tiefer in die Krise. Der Zweitligist hat sich laut Medienberichten von Trainer Cristian Fiél getrennt.

Die leeren Blicke von Fabian Reese und Co. sprachen Bände - Cristian Fiél war da schon längst bewusst, was auf ihn zukommt. "Im Moment erwarte ich gar nichts", sagte der Trainer nach dem nächsten Nackenschlag für Hertha BSC und schien sich seinem drohenden Schicksal bereits ergeben zu haben. Der Zweitligist taumelt immer tiefer in die Krise, nun zogen die Verantwortlichen offenbar die Reißleine.

Wie Sky berichtete, soll sich Hertha noch in der Nacht nach dem 1:2 (1:0) bei Fortuna Düsseldorf von Fiél getrennt haben. Nach Informationen des TV-Senders steht ein Nachfolger bereits in den Startlöchern: Stefan Leitl soll die Alte Dame übernehmen, der Verein befindet sich demnach bereits in Gesprächen mit dem ehemaligen Trainer von Hannover 96.