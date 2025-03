Der logische Nachfolger von Thomas Müller, die Palhinha-Seuche und ein verlängerter Albtraum: So schlugen sich die Reservisten des FC Bayern München gegen Bochum

Vincent Kompany ließ gegen Bochum große Teile seiner zweiten Garde ran. Einige nutzten ihre Chance, viele jedoch nicht.

Es war eine historische Rotation, die Vincent Kompany vor dem Heimspiel gegen den abgstiegsbedrohten VfL Bochum vornahm. Zehnmal änderte er seine Startelf im Vergleich zum überzeugenden 3:0-Sieg gegen Bayer Leverkusen unter der Woche. So etwas hatte es zuvor in der Vereinsgeschichte nicht mal unter Rotationsmeister Ottmar Hitzfeld gegeben.

Auch die Trainer-Legende nutzte die Bundesliga-Spiele während einer englischen und entscheidenden Champions-League-Woche gerne mal, um den nominellen Reservisten eine Chance und den arrivierten Stars eine Ruhepause zu geben. Das tat er übrigens auch dann, wenn der Rekordmeister nicht wie aktuell einen deutlichen Vorsprung an der Tabellenspitze innehatte.

Kompanys "Experiment" misslang am Ende. Die Bayern verspielten eine 2:0-Führung und verloren mit 2:3. Dem Belgier nun aber "Wettbewerbsverzerrung" im Abstiegskampf vorzuwerfen - immerhin klopfen die zur Winterpause bereits totgesagten Bochumer nun sogar wieder an die Nichtabstiegsplätze an - ist dabei natürlich hanebüchen.

Denn selbst eine sogenannte "B-Elf" der Münchner ist einerseits eine sehr gute Bundesliga-Mannschaft und hatte andererseits Bochum über 40 Minuten lang absolut im Griff und spielte phasenweise hervorragenden Kombinationsfußball. Selbst Gäste-Trainer Dieter Hecking gab zu, dass es in dieser Phase schon "drei oder vier zu null" hätte stehen müssen, "dann wären wir weg gewesen".

"Es war eigentlich genau so, wie wir es uns gewünscht haben", sagte Kompany auf der Pressekonferenz nach dem Kollaps. Ein Kollaps, der zwar nicht nur, aber hauptsächlich dadurch zustande kam, dass die Münchner nach einem Platzverweis die gesamte zweite Halbzeit in Unterzahl spielen mussten.

Dass Kompany dies nicht als Ausrede gelten lassen wollte und betonte, dass die Bayern "auch mit zehn Mann" den Anspruch haben müsse, "zumindest nicht zu verlieren", sprach insofern Bände, dass er mit dem Auftritt einiger seiner Bankspieler, denen er eine Bewährungschance gegeben hatte, offenbar ganz und gar nicht einverstanden war - und das auch nicht sein konnte.