Der FC Bayern und sein linkes Loch: Wer ersetzt Alphonso Davies?

Alphonso Davies ist verletzt, Raphael Guerreiro offenbar nicht in Form. Welche Optionen hat Vincent Kompany noch?

Für Alphonso Davies ging der Abend in Rotterdam schon überschaubar los: Im eigenen Strafraum verzettelte er sich früh im Spiel und ermöglichte so die erste gefährliche Chance von Feyenoord. Einige Minuten später musste er wegen eines Muskelfaserrisses ausgewechselt werden.

Ein Horrorabend für ihn, aber auch für den FC Bayern München. Eigentlich waren die Pläne andere: In der Champions League in die Top-8 einziehen, den Vertrag von Davies verlängern und so richtig in den Flow kommen. Jetzt aber ist der Druck bereits in Freiburg enorm. Und Vincent Kompany muss Lösungen für links hinten finden. Wer ist die beste Option?