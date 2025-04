Der einzige Härtefall für Edin Terzic: Verzichtet der BVB im Champions-League-Finale auf seinen besten Torschützen?

Lässt Borussia Dortmund im Finale der Champions League gegen Real Madrid ausgerechnet seinen besten Torschützen aus der Bundesliga auf der Bank? Es sieht ganz danach aus - denn Karim Adeyemi hat sich beim BVB in den vergangenen Wochen einen wohl entscheidenden Vorteil gegenüber Donyell Malen erarbeitet.

Man kann es schon als reichlich skurril bezeichnen, dass der Tabellenfünfte der Bundesliga, der dort in der soeben abgelaufenen Saison die schlechteste Platzierung seit neun Jahren eingefahren hat, im Finale der Champions League steht. Noch skurriler ist nur, dass die heikelste Frage vor dem Endspiel gegen Real Madrid die ist, ob Borussia Dortmund im Londoner Wembley-Stadion auf seinen besten Liga-Torschützen in der Startelf verzichten wird.

Genau das ist nämlich Donyell Malen, der sich mit seinem Treffer zum 4:0 gegen Darmstadt am 34. Spieltag auf Platz eins der teaminternen Torjägerliste setzte. 13 Buden in 27 Partien gelangen dem Niederländer, Niclas Füllkrug traf in 29 Begegnungen für Dortmund zwölfmal. Mit insgesamt jeweils 15 Toren in Pflichtspielen stehen beide im BVB-Ranking dieser Spielzeit ganz oben.

Es wird für Trainer Edin Terzic gegen die Königlichen aber nicht darum gehen, welcher dieser beiden Spieler aufläuft. Füllkrug hat seinen Platz sicher - und mit ihm, sollte in den Tagen bis London nichts Außergewöhnliches mehr geschehen, neun andere Profis. Dazu später mehr.

Malen dagegen duelliert sich mit Karim Adeyemi. 20 Torbeteiligungen treffen hier auf sieben, den 15 Toren Malens hat Adeyemi fünf entgegenzusetzen. Auf dem Papier scheint der Fall klar, doch das ist er nicht. Im Gegenteil sogar.