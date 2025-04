Der beste Fallrückzieher Englands und der König des Clásico! Die größten Momente von Jude Bellingham

Immer wieder sorgt Jude Bellingham in den entscheidenden Momenten mit seinen Geniestreichen für Real Madrid und England für Furore. SPOX blickt zurück.

Er ist zwar gerade erst 21 Jahre alt geworden, aber schon jetzt hat Jude Bellingham enorm große Fußstapfen hinterlassen. Dafür sorgen Geniestreiche wie sein jüngster, als er in der 95. Minute im EM-Achtelfinale gegen die Slowakei per Fallrückzieher den zwischenzeitlichen Ausgleich erzielte und seine Mannschaft in die Verlängerung rettete.

Der Mittelfeldspieler von Real Madrid hat sich in Deutschland bisher nicht von seiner besten Seite gezeigt, aber das wird alles vergessen sein, wenn er weiterhin diese Gänsehaut-Momente in den entscheidenden Situationen abliefert.

Bellingham hat in den letzten zwölf Monaten immer wieder für große Momente gesorgt, etwa als er mit seinen Toren und Assists dazu beitrug, dass Real Madrid Meisterschaft und Champions League gewann. Der frühere Spieler von Borussia Dortmund hat die Fähigkeit, in den "Clutch-Momenten", also in den entscheidenden Situationen, Großes zu leisten.