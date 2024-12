Dem FC Barcelona droht eine ungemütliche zweite Saisonhälfte - Hansi Flick spricht nach dem 1:2 gegen Atletico Madrid Klartext

Barcelona droht eine ungemütliche zweite Saisonhälfte. Hansi Flick ist nach der Niederlage gegen Atletico trotzdem zufrieden.

Nur ein Sieg aus den letzten sieben Ligaspielen, die Tabellenführung ist weg - Hansi Flick ist trotzdem hochzufrieden. "So möchte ich meine Mannschaft sehen. Ich bin stolz. Unser Stil, wie wir spielen wollen, war wirklich großartig, fantastisch", sagte der gesperrte Trainer des FC Barcelona nach dem 1:2 (1:0) im Topspiel der spanischen Liga gegen Atletico Madrid.

Tatsächlich sprachen die meisten Statistiken eindeutig für die Katalanen. Viermal so viele Torschüsse wie der für seine organisierte Defensive bekannte Gegner, doppelt so viel Ballbesitz - doch auch die Führung durch Pedri (30.) reichte Barca nicht: Atletico glich durch Rodrigo De Paul nach einer Stunde aus, in der sechsten Minute der Nachspielzeit sorgte dann der frühere Leipziger Bundesligaprofi Alexander Sörloth für Barcelonas bereits dritte Heimniederlage in La Liga. Diese durchwachsene Ausbeute im eigenen Stadion sei "nicht normal", räumte auch Flick ein.