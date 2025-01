Lange hatte es sich angebahnt, nun ist der Transfer über die Bühne gegangen: Neymar wechselt zum FC Santos.

Neymar kehrt wie erwartet zu seinem erklärten Lieblingsklub FC Santos zurück. Das teilte der 32-Jährige am Donnerstag in einem Video in den Sozialen Medien mit. In der Nacht zu Dienstag war bereits Neymars Vertrag bei Al-Hilal aufgelöst worden, in 17 Monaten hatte der Brasilianer lediglich sieben Spiele für den saudi-arabischen Klub absolviert.