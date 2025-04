Deadline Day, Transferfenster Sommer 2024: Alle Informationen zur Uhrzeit, Datum, Schließung in der Bundesliga, Premier League und Co.

Das Sommertransferfenster in Europa wird schon bald schließen. Wann es in den Top-Ligen des Kontinents endlich so weit ist, erfahrt Ihr hier.

In Europa ist auch weiterhin der Transfermarkt offen. Vereine können Spieler verpflichten, ausleihen und mehr. Doch der Zeitraum dafür ist nicht unbegrenzt, das Sommertransferfenster hat auch ein Schließungsdatum.

Für wann in der Bundesliga, Premier League und Co. der Deadline Day angesetzt ist und um welche Uhrzeit die jeweiligen Transferfenster schließen, erfahrt Ihr im Folgenden.