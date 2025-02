DAZN, SKY oder SAT.1: Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. SV Werder Bremen heute live im TV und Livestream?

Die Bayern empfangen heute Werder Bremen. Doch wer überträgt die Partie? Die Antwort gibt es in diesem Artikel.

Die Bayern stehen souverän an der Tabellenspitze und wollen sich im heutigen Heimspiel gegen Bremen keine Blöße geben. Die Gäste müssen nach dem Sieg gegen Mainz auf die Stammspieler Friedl und Stark verzichten. Die beiden wurden, wie ihr Trainer Ole Werner, im letzten Spiel vom Platz gestellt. Anpfiff in der Allianz-Arena in München ist am heutigen Freitag, den 7. Februar, um 20.30 Uhr.

Wie Ihr das Spiel live und in Farbe verfolgen könnt, lest Ihr hier.