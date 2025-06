Heute kommt es bei der Klub WM zum Duell zwischen Bayern München und Boca Juniors. Aber wo wird das Spiel eigentlich im TV und Livestream übertragen?

In der Nacht vom heutigen Freitag, 20. Mai, auf Samstag, 21. Mai, trifft der FC Bayern am zweiten Spieltag der Klub WM um 3 Uhr deutscher Zeit im Hard Rock Stadium in Miami auf die Boca Juniors aus Argentinien. Nach dem fulminanten 10:0-Auftaktsieg gegen Auckland City kommt es heute zum ersten richtigen Gradmesser für das Team von Vncent Kompany.

Wo Ihr das Spiel live verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.