DAZN oder Sky: Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. Eintracht Frankfurt heute live im TV und Livestream?

Der FC Bayern kriegt es mit Eintracht Frankfurt zu tun. Wer ist für die Übertragung verantwortlich - DAZN oder Sky?

Am heutigen Sonntag, den 23. Februar, wird der 23. Spieltag der Bundesliga mit drei weiteren Partien fortgesetzt. Unter anderem ist auch der FC Bayern München im Einsatz, der erst am Dienstag gegen Celtic Glasgow das Achtelfinalticket für die Champions League einlöste. Heute kriegen es die Münchner mit Eintracht Frankfurt zu tun. Der Tabellenerste und der Tabellendritte treffen um 17.30 Uhr in der Allianz-Arena in München aufeinander.