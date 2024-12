DAZN oder Sky: Wer zeigt / überträgt die Ballon d'Or Verleihung 2024 heute live im Free-TV und Livestream

Am heutigen Montagabend wir der Ballon d'Or verliehen. Wer die Wahl des Weltfußballers live überträgt, erfahrt Ihr hier.

Am heutigen Montageabend, den 28. Oktober, steht die Verleihung des Ballon d'Or 2024 an. Die Weltfußballer-Wahl beginnt um 20.45 Uhr. Als Austragungsort des Events dient das Théâtre du Châtelet in Paris.

SPOX verrät Euch, wer die Verleihung des Weltfußballers live überträgt.