DAZN oder SKY für FC Liverpool vs. Newcastle United: Welcher Sender zeigt / überträgt das Carabao Cup Finale im TV und Livestream?

Heute steht im englischen Fußball das Endspiel des Carabao Cups auf dem Programm. Alle Infos zur Übertragung bekommt Ihr hier.

Am heutigen Sonntag, 16. März, steigt im Wembley Stadion in London um 17.30 Uhr das Finale des Carabao Cups. Der FC Liverpool und Newcastle United spielen um den ersten Titel der Saison. Die Reds gehen als amtierender Titelträger in die Begegnung, während das Team von Eddie Howe schon seit 1969 auf einen Pokalgewinn wartet.

Alles was Ihr zur Übertragung wissen müsst, gibt es hier bei SPOX.