DAZN oder Amazon Prime: Wer zeigt / überträgt Real Madrid vs. VfB Stuttgart in der Champions League heute live im TV und Livestream?

In der Champions League kommt es heute zum Duell zwischen Real Madrid und dem VfB Stuttgart. Doch wer überträgt die Partie am 1. Gruppenspieltag live im TV und Livestream? DAZN oder Amazon Prime? SPOX hat für Euch die Antwort.

Real Madrid empfängt am heutigen Dienstag, den 17. September, den VfB Stuttgart in der Champions League. Die Begegnung am 1. Gruppenspieltag wird um 21.00 Uhr im Santiago Bernabeu angestoßen.