DAZN oder Amazon Prime: Wer zeigt / überträgt Champions League Viertelfinale heute live im TV und Livestream?

Heute geht die Viertelfinalrunde der Champions League weiter. Hier erfahrt Ihr, ob sich DAZN oder Amazon Prime um die Übertragung der Spiele im TV und Livestream kümmert.

In der Champions League geht es am heutigen Mittwoch, den 10. April, wieder so richtig zur Sache. Das Viertelfinale wird mit zwei Hinspielen fortgeführt, beide werden um 21 Uhr angepfiffen.

Der BVB, neben dem FC Bayern München einer von zwei Bundesligisten, die noch im Rennen sind, misst sich auswärts im Civitas Metropolitano mit Atletico Madrid. Parallel dazu stehen sich in Paris PSG und der FC Barcelona gegenüber.

Am gestrigen Tag trennten sich der FC Bayern München und der FC Arsenal 2:2. Die Begegnung zwischen Real Madrid und Manchester City endete ebenfalls Remis.