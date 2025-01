DAZN oder Amazon Prime Video: Wo läuft VfB Stuttgart vs. PSG heute live im Free-TV und Livestream?

Wo läuft VfB Stuttgart vs. Paris St. Germain heute live? DAZN oder Amazon Prime Video? Das erfahrt Ihr hier!

Der letzte Spieltag der Ligaphase steht an und der VfB Stuttgart trifft am heutigen Mittwoch, dem 29. Januar, auf den französischen Meister Paris St. Germain. Für beide Mannschaften geht es um den Einzug in die Playoffs. Verlieren verboten, heißt es für den VfB Stuttgart, aber auch für die Gäste aus Paris. Ein Unentschieden könnte beiden Teams womöglich schon reichen. Der Showdown im Schwabenland steht an und verspricht eine interessante Partie zu werden. Ab 21.00 Uhr rollt der Ball in der MHP-Arena in Stuttgart.