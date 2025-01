Manchester City gastiert heute in der Champions League bei PSG. Wo das Spitzenspiel live im TV und Livestream läuft, erfahrt Ihr hier.

Am heutigen Mittwoch, den 22. Januar, begegnen sich am 7. Gruppenspieltag der Champions League PSG und Manchester City. Das Spitzenspiel startet um 21.00 Uhr. Als Austragungsort des Duells dient der Parc des Princes in Paris.

SPOX verrät Euch, wer die Begegnung live überträgt.