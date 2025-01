DAZN oder Amazon Prime Video: Wo läuft BVB vs. Schachtar Donezk heute live im Free-TV und Livestream?

In der Champions League trifft Borussia Dortmund auf Donezk. SPOX verrät Euch, wo der BVB übertragen wird.

Am letzten Spieltag der Ligaphase in der Champions League empfängt Borussia Dortmund am heutigen Mittwoch, dem 29. Januar, den ukrainischen Meister Schachtar Donezk. Nach der Niederlage in Bologna ist der BVB zu einem Sieg verpflichtet, möchte man die direkte Qualifikation fürs Achtelfinale noch schaffen.

Aktuell steht die Borussia aus Dortmund mit zwölf Punkten auf Rang 14. Nur die ersten acht Mannschaften qualifizieren sich direkt fürs Achtelfinale. Die Plätze 9 bis 24 spielen in den Playoffs um den Einzug der letzten 16. Die Gäste aus Donezk stehen mit nur sieben Punkten und Tabellenplatz 27 vor dem Aus in der Königsklasse. Schachtar hat nur noch eine theoretische Chance, die Zwischenrunde der Champions League zu erreichen. Dafür müsste unter anderem ein Sieg mit sechs Toren Vorsprung gegen den BVB her, zudem müssten diverse andere Teams noch Punkte liegen lassen. Anpfiff im Signal-Iduna-Park in Dortmund ist um 21.00 Uhr.