Der BVB muss heute im Viertelfinale der Champions League gegen Barca antreten. Wer das Rückspiel live im TV und Livestream zeigt, verrät SPOX.

Am heutigen Dienstagabend, den 15. April, duellieren sich in der Champions League Borussia Dortmund und der FC Barcelona. Das Viertelfinal-Rückspiel beginnt um 21.00 Uhr. Als Austragungsort der Partie dient der Signal-Iduna-Park in Dortmund. Der BVB steht heute vor einer schwierigen Aufgabe, das Hinspiel verloren die Dortmunder gegen Barca mit 0:4.

Hier erfahrt Ihr, welcher Sender das Champions-League-Spiel live überträgt.