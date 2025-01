DAZN, Amazon Prime Video oder Sky: Wer zeigt / überträgt den 8. und letzten Spieltag der Champions League heute live im TV sowie Livestream?

Wer zeigt den 8. Spieltag der Champions League live im TV und Livestream? SPOX verrät Euch alle Infos!

Das Ende der Ligaphase der Champions League steht kurz bevor. Am 8. Spieltag entscheidet sich, wer die direkte Qualifikation des Achtelfinales klarmachen kann, wer durch einen Platz in den Rängen 9 bis 24 in den Playoffs nachsitzen muss und für wen die internationale Reise in dieser Saison beendet ist. Auch für die deutschen Teams gilt es, sich in eine optimale Position für das Erreichen der K.O.-Runde zu bringen.

SPOX verrät Euch, wo Ihr die Spiele der Champions League verfolgen könnt.