DAZN, Amazon Prime Video oder Sky: Wer zeigt / überträgt den 7. Spieltag der Champions League am Mittwoch heute live im TV und Livestream?

Wer zeigt die Champions League am Mittwoch? SPOX hat alle Infos!

Dia Champions League geht in die heiße Phase. Nachdem bereits am gestrigen Dienstag der Beginn des siebten Spieltages absolviert wurde, wird dieser am heutigen Abend komplettiert. Die deutschen Teams präsentierten sich bisher größtenteils positiv und haben somit fast alle noch Chancen, die K.O.-Phase respektive Qualifikation dieser zu erreichen.

Lediglich RB Leipzig liegt nach sechs Spielen mit sechs Niederlagen am Ende der Tabelle und ist somit bereits ausgeschieden. Nachdem sowohl Borussia Dortmund als auch der VfB Stuttgart und Bayer Leverkusen bereits gestern ihre Spiele absolviert haben, sind heute Abend der FC Bayern auswärts bei Feyenoord Rotterdam und RB Leipzig vor heimischer Kulisse gegen Sporting Lissabon im Einsatz. Anpfiff in der Red Bull Arena in Leipzig ist um 18:45 Uhr, die Begegnung der Bayern beginnt um 21:00 Uhr.

Wo Ihr die Spiele live verfolgen könnt, verrät Euch SPOX!