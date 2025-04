Heute finden die ersten beiden Viertelfinal-Hinspiele in der Champions League statt. Wer die Spiele am Dienstag live überträgt, erfahrt Ihr hier.

Am heutigen Dienstag, den 8. April, steht in der Champions League das Viertelfinale auf dem Programm. Zwei Begegnungen findet am Abend in der Königsklasse statt. Um 21.00 Uhr kommt es zum Duell zwischen dem FC Bayern München und Inter Mailand sowie zur Partie zwischen dem FC Arsenal und Real Madrid.

SPOX verrät, wer die Viertelfinal-Hinspiele live im TV und Livestream zeigt.