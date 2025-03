DAZN, Amazon Prime Video oder Sky am Dienstag: Wo läuft welches Rückspiel vom Champions League Achtelfinale heute live im TV sowie Livestream?

Heute stehen die ersten vier Rückspiele des Champions League-Achtelfinals auf dem Programm. Wo Ihr die Spiele verfolgen könnt, lest Ihr hier.

Am heutigen Dienstag, dem 11. März, ziehen die ersten vier Mannschaften in das Viertelfinale der Champions League ein. Auch eine deutsche Mannschaft wird heute weiterkommen, Leverkusen empfängt die Bayern nach der 0:3-Klatsche um 21 Uhr in der BayArena. Aber wo kann man die Begegnungen im TV und Livestream empfangen?

In diesem Artikel gibt es die Antwort.