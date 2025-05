Der Bayern-Star hat viele Treffer erzielt, doch bei der Wahl zum schönsten Tor fällt ihm die Entscheidung leicht.

Bekannt für besonders schöne Tore war Thomas Müller eigentlich nie. Bei seinen 248 Toren in 751 Partien für den FC Bayern gelangen der lebenden Legende trotzdem sicherlich mehr als genug sehenswerte Treffer. Im klubeigenen Magazin 51 sprach der 35-Jährige aber nun über Tore, die ihm in besonderer Weise in Erinnerung geblieben sind.