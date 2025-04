Das schaffte zuvor nur Vereinslegende Kaka: Christian Pulisic erreicht Meilenstein bei der AC Mailand

Christian Pulisic von der AC Mailand bereitete im letzten Saisonspiel ein weiteres Tor vor - und erreichte damit eine historische Marke.

Christian Pulisic verpasste mit der AC Mailand am Samstagabend trotz zweimaliger Zwei-Tore-Führung einen Heimsieg am letzten Spieltag der Serie-A-Saison. Mit 3:3 trennten sich die Rossoneri vom Tabellenletzten US Salernitana. In der 77. Minute bereitete der ehemalige Dortmunder das zwischenzeitliche 3:1 von Davide Calabria für die Hausherren vor. Mit diesem Assist gesellte sich Pulisic auf eine Stufe mit einer Mailänder Vereinslegende.

Durch die Torvorlage wurde Pulisic erst der zweite Mittelfeldspieler der AC Mailand, der an 20 oder mehr Toren in einer einzigen Saison beteiligt war. Der ehemalige Chelsea-Spieler schloss die Spielzeit mit zwölf Treffern und acht Assists ab. Damit stellte er den Rekord des Brasilianers Kaka ein, der insgesamt in drei Spielzeiten für den italienischen Klub an 20 oder mehr Treffern beteiligt war.

Zudem ist Pulisic einer von nur drei Spielern der Serie A, denen in dieser Saison in allen Wettbewerben 15 Tore und zehn Vorlagen gelangen. Auch seinem Mailänder Mannschaftskameraden Rafael Leao und Paulo Dybala von der AS Rom war dies gelungen.